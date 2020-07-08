Согласно заявлению Петра Порошенко, в Украине сокращается численность армии. Кроме того, в стране нет денег на новые ракеты.

Согласно заявлению Петра Порошенко, в Украине сокращается численность армии. Кроме того, в стране нет денег на новые ракеты.Бывший президент Украины Петр Порошенко не понимает, почему в стране уменьшается количество людей в десантно-штурмовых войсках, подразделениях морской пехоты, сокращается эскадрилья истребителей. Бывший лидер считает, что власти должны были в рамках госзаказа подготовить ракеты, но этого не сделали.Порошенко напомнил, что испытания реактивной системы залпового огня "Ольха" и маловысотной противокорабельной ракеты "Нептун" уже завершены, но на серийное производство и поставку средств нет.Кроме того, Петр Алексеевич раскритиковал нынешнюю власть Украины за то, что остановила сотрудничество с Америкой только на комплексах "Джавелин". Именно поэтому, по мнению экс-президента, армия в стране находится на грани катастрофы."Скажите, пожалуйста, я это сейчас утверждаю впервые в эфире – мы знаем, что у нас на сегодняшний день зимняя форма, не проведено ни одного тендера?" – добавил Порошенко.Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец уже назвал "рекламную кампанию" украинской ракеты "Нептун" типичной антироссийской милитаристской чесоткой.6 Июл 2020 в 3:33 PDTНапомним, недавно стало известно об аферах, которые проворачивал Петр Порошенко при Владимире Зеленском. Экс-президент .