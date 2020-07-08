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<a href="https://33live.ru/novosti/08-07-2020-postradali-lyudi-v-voronezhe-stolknulis-dva-katera.html" target="_blank">Пострадали люди: в Воронеже столкнулись два катера</a> - Вечером 7 июля в акватории Воронежского водохранилища столкнулись два катера, передает . В результате ЧП пострадали четверо человек. Все они были доставлены в больницу. Водные транспортные ..