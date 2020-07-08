Знаменитый шоумен Дмитрий Нагиев редко рассказывает о своей личной жизни. Журналисты уверены: это может быть связано с тем, что артист живет на две семьи.

Знаменитый шоумен Дмитрий Нагиев редко рассказывает о своей личной жизни. Журналисты уверены: это может быть связано с тем, что артист живет на две семьи.О романах Нагиева известно не так уж и много. Самым обширным источником информации о его личной жизни являются мемуары его бывшей жены Алисы Шер. Он в подробностях описала, как телеведущий ушел от нее к коллеге Наталье Коваленко.Казалось, что на этом любовные похождения Нагиева завершились, но, похоже, что нет. Журналисты считают, что артист живет на две семьи и даже воспитывает тайную дочь.Любовницу телеведущего якобы зовут Анна Спектор. Информация об их романе с Нагиевым появилась еще пять лет назад. Тогда артист успокаивал Коваленко, что это все сплетни. По слухам, он даже обратился в СМИ с просьбой оставить его семью в покое, но скрыть провокационные данные не удалось.21 Ноя 2018 в 3:34 PSTОднако журналисты уверены, что Анна Спектор действительно является любовницей Нагиева и воспитывает от него тайную дочь. Девочку зовут Мира, ей 8 лет. Ребенок носит фамилию знаменитого отца.По данным "Комсомольской правды", Спектор живет в роскошном коттедже в Подмосковье. Дома в поселке, где поселилась предполагаемая любовница Нагиева, могут стоить около 30 миллионов рублей.Напомним, что Нагиев только недавно решился на . Он заявил, что она сопровождает его чуть ли не на каждой премьере, но с легкостью избегает нежелательного внимания прессы.