В Северной Осетии у родителей больного лейкозом ребенка мошенники украли часть денег, которые были собраны на лечение. Мальчик скончался. Действовали преступники по уже отработанной схеме.

В Северной Осетии у родителей больного лейкозом ребенка мошенники украли часть денег, которые были собраны на лечение. Мальчик скончался. Действовали преступники по уже отработанной схеме.Девятилетний Али из Северной Осетии умер от лейкоза на руках у родителей. Его семья собирала деньги на его лечение и надеялась на то, что Али поправится. Но собранные деньги цинично выманили мошенники.Схема была отработана. Всем известно, что иногда родители больных детей просят о помощи в социальных сетях, оставляя в открытом доступе свои телефоны и банковские счета. Аферисты видят эти отчаянные просьбы и звонят несчастным родителям."Он сказал, что сейчас готов дать четыре миллиона рублей и обещал оплатить все дальнейшие расходы. Попросил номера карт, – рассказывает мама мальчика. – Они якобы стали проводить четыре миллиона, но потом сообщили, что платеж завис".Аналогичный случай произошел в Теплом стане на юге Москвы. Мошенники позвонили отцу трехлетней девочки, обещая пожертвовать на ее лечение 18 миллионов рублей, но в начале попросили перевести круглую сумму на счет мнимых благотворителей."В ходе разговора один из собеседников попросил потерпевшего перевести ему на счет часть суммы в размере миллиона рублей якобы для того, чтобы минимизировать свои затраты. Остальные 17 миллионов он пообещал внести на счет медицинской организации, – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. – Заявитель перевел на указанный счет 500 тысяч рублей, однако когда незнакомец попросил отправить еще денежные средства на номер мобильного телефона якобы для оплаты комиссии за перевод, он понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию".Полицейские и сотрудники Сбербанка сумели быстро заблокировать счета, на которые родители переводили деньги.В Оренбургской области и в городе Орске сотрудники МВД провели обыски у людей, которым принадлежали счета. Установлены и личности самих мошенников, которые входили в доверие к родителям больных детей. Они отбывают наказание в исправительной колонии Орска и Оренбургской области; звонили прямо оттуда.Сотрудники МВД продолжают поиск людей, получавших аналогичные звонки от неизвестных людей и пострадавших от мошенников.