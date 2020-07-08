Нападающий Милана Златан Ибрагимович после победы над туринским Ювентусом в рамках 31-го тура чемпионата Италии по футболу заявил, что на сегодняшний день он является в клубе и президентом, и тренером, и игроком. При этом он попросил журналистов не обращать внимания на его возраст.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович после победы над туринским "Ювентусом" в рамках 31-го тура чемпионата Италии по футболу заявил, что на сегодняшний день он является в клубе и президентом, и тренером, и игроком. При этом он попросил журналистов не обращать внимания на его возраст."Мне 38 лет. Я стар, но возраст – это только число. У меня уже нет того телосложения, но зато я умен. Пытаюсь всячески помочь своей команде. Я президент, игрок и тренер. Правда, платят мне только одну зарплату. Если бы я пришел в "Милан" в начале сезона, мы стали бы чемпионами", – цитирует Ибрагимовича Football Italia.Напомним, что "Милан", уступая по ходу игры "Ювентусу" два мяча, добился итоговой победы – 4:2. Один из голов "россонери" оказался на счету шведского форварда.