Мадридский Реал планирует в летнее трансферное окно выкупить контракт полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба. Покупка 27-летнего французского футболиста является для сливочных приоритетной целью.

Мадридский "Реал" планирует в летнее трансферное окно выкупить контракт полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Покупка 27-летнего французского футболиста является для "сливочных" приоритетной целью.По информации Daily Mail, мадридский клуб вновь обратил внимание на игрока "Манчестер Юнайтед", контракт которого с "красными дьяволами" завершается 30 июня 2021 года. Ранее "Реал" был заинтересован в полузащитнике "Ренна" Эдуардо Камавинжее, однако цена за 17-летнего футболиста отпугнула "сливочных".Напомним, что Поль Погба является чемпионом мира в составе сборной Франции. Золото мирового первенства он завоевал в 2018 году. Кроме того, в его активе серебро чемпионата Европы-2016.