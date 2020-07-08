Посадила своего несовершеннолетнего сына за руль? Прокуратура заинтересовалась видеозаписью, на которой подросток управляет автомобилем, в то время как его мама сидит на пассажирском

Посадила своего несовершеннолетнего сына за руль? Прокуратура заинтересовалась видеозаписью, на которой подросток управляет автомобилем, в то время как его мама сидит на пассажирском сиденье. Поездку сняла на видео и выложила в социальные сети сама мама. На записи видно, как мальчик ведёт машину, пока его мама снимает видео для инстаграма. На заднем сиденье можно заметить младших