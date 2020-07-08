Промсвязьбанк (ПСБ), ставший опорным для оборонно-промышленного комплекса, лидирует в стране по приросту активов и один из самых прибыльных. Банк успешно развивается и как универсальный, обслуживая население и бизнес, помогая во время пандемии. Об этом шла речь во время встречи российского президента Владимира Путина с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым.

Промсвязьбанк (ПСБ), ставший опорным для оборонно-промышленного комплекса, лидирует в стране по приросту активов и один из самых прибыльных. Банк успешно развивается и как универсальный, обслуживая население и бизнес, помогая во время пандемии. Об этом шла речь во время встречи российского президента Владимира Путина с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым.Промсвязьбанк, преобразованный по поручению главы государства в банк для операций по гособоронзаказу (ГОЗ), стал базовым для обслуживания оборонно-промышленного комплекса в декабре 2019 года. Ранее обслуживание оборонных предприятий и сопровождение гособоронзаказа было распределено по разным банкам, что увеличивало вероятность сбоев обслуживания ОПК."Если говорить про гособоронзаказ, то сейчас банк уже сопровождает не менее 60 процентов всех контрактов, которые заключены в сфере гособоронзаказа, – отметил Фрадков. – Мы смогли обеспечить бесперебойное сопровождение ГОЗа, даже при том, что большое количество контрактов передавалось от других уполномоченных банков".Были опасения срыва бесперебойности сопровождения гособоронзаказа в самом начале преобразования банка. Но "не было допущено ни единого срыва, сбоя"."Государственный заказчик, Министерство обороны, полностью в этом смысле подтверждает, что все происходит бесперебойно, и те десятки тысяч операций в день по ГОЗу мы выдерживаем с точки зрения нашей инфраструктуры, которая была создана".Теперь в ПСБ сформирован самый большой портфель финансирования предприятий оборонно-промышленного комплекса из всех банков, которые этим всегда занимались.Это позволило увеличить кредитование предприятий и снизить стоимость займов."Сейчас лимиты по кредитованию оборонки – это и кредитные, и гарантийные работы – составляют более 600 миллиардов рублей. При этом из них 430 миллиардов – это уже выданные деньги, то есть те, которыми предприятия уже пользуются…Средняя ставка по портфелю составляет 7,7 процента, что достаточно неплохой показатель".Банк разработал собственную программу дополнительного льготного финансирования для ГОЗа и контрактов по ГОЗ: "по этой программе 120 миллиардов рублей уже выдано по ставке не более чем 6,5".Банк, став опорным для ОПК, успешно развивается как универсальный, рыночный и по такому показателю, как рентабельность капитала, вошел в тройку лучших государственных банков, а по темпу прироста активов ПСБ лидирует – активы превысили 2,2 триллиона рублей в 2019 году."У нас рентабельность капитала 9 процентов, это говорит о том, что, в общем, мы пытаемся работать эффективно с точки зрения такого рыночного банковского принципа, инструмента, несмотря на то, что решаем в том числе достаточно специфические специальные задачи".Это позволяет ПСБ работать, как и остальным банкам – кредитовать малый и средний бизнес, население, привлекать вклады. ПСБ лидирует по ипотеке для военных: "у нас портфель сейчас 35 миллиардов рублей по ставке меньше, чем 9 процентов", участвует в других госпрограммах, таких как семейная ипотека, которая выдается по ставке 4,5 процента.Банк принял активное участие и в реализации антикризисных мер правительства. Россиянам предоставлены кредитные каникулы на сумму свыше 6,5 миллиарда рублей, а по льготной ипотеке банк взял дополнительные обязательства и выдавал эти кредиты по ставке 5,85 процента, что на 0,75 процента ниже, чем установлено правительством. Более чем 8 миллиардов рублей льготной ипотеки одобрено банком по этой программе.Портфель ПСБ состоит из одного 1,25 триллиона рублей крупного бизнеса, 270 миллиардов рублей – это физические лица (ипотека, и потребкредиты) и 220 миллиардов рублей – это малый, средний бизнес.Работая по антикризисной программе, ПСБ вошел в тройку банков-лидеров по поддержке малого и среднего бизнеса. Банк выдал льготные кредиты компаниям для поддержания занятости – под ноль процентов, под 2 процента на восстановление деятельности, на неотложные нужды. Банк одобрил 47 тысяч заявок бизнеса на сумму более чем 60 миллиардов рублей, проводилось и проводится реструктурирование кредитов системообразующим предприятиям.ПСБ — универсальный банк, основанный в 1995 году, входит в десятку крупнейших банков России. Услугами банка пользуются 2,5 миллиона физических и свыше 200 тысяч юридических лиц, в том числе более 10 тысяч крупных корпоративных клиентов. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России.