Утром 7 июля по подозрению в разглашении государственной тайны был задержан советник Роскосмоса и бывший журналист Иван Сафронов. Его адвокат отметил, что по следствие может допросить по ..

Утром 7 июля по подозрению в разглашении государственной тайны был задержан советник Роскосмоса и бывший журналист Иван Сафронов. Его адвокат отметил, что по следствие может допросить по этому делу его начальника Дмитрия Рогозина, передает телеканал "". Однако такой исход не обязателен, уточнил юрист. "Дело все-таки касается не деятельности Ивана в рамках Роскосмоса, а той деятельности, когда он работал журналистом", – заметил он.