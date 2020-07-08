В Госдуме в первом чтении был принят проект, по которому чиновники-хамы будут дисквалифицированы или оштрафованы за нецензурные высказывания. Авторами законопроекта выступили вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Они считают, что с человека, заступившего на пост госслужащего, должен быть особый спрос.
В Госдуме в первом чтении был принят проект, по которому чиновники-хамы будут дисквалифицированы или оштрафованы за нецензурные высказывания. Авторами законопроекта выступили вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Они считают, что с человека, заступившего на пост госслужащего, должен быть особый спрос.
По имеющимся данным, за хамство и недопустимое поведение госслужащих
будут отстранять от работы на срок до года, а при повторении инцидента, срок увеличится
вдвое. Также законопроект предполагает административную ответственность и
штрафы в размере от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.
Окончательного варианта законопроекта еще нет, потому что
планируется ряд важных уточнений. Одним из них является регулирование поведения
чиновников не только во время работы, а также после окончания рабочего дня.
Нужно дать четкое определение слову оскорбление. По кодексу
об административных правонарушениях, оскорбление – "унижение чести и
достоинства, выраженное в неприличной форме". Проще говоря, матом. К данной
фразе планируется добавить "и иные унизительные формы оскорблений".
"Ряд коллег полагают, что надо уточнить формулировки и составить
закрытый перечень форм оскорбления. Закрытый – не значит не общедоступный", -
уточнил один из авторов законопроекта Александр Хинштейн. Это означает, что
пополнение данного списка после его принятия не рассматривается.
8 Июл 2020 в 12:37 PDT
На данный момент сложно сказать, будет ли выписан штраф,
например, директору водоканала из Ярославской области Игорю Кузнецову, который
плюнул в лицо старосте дома, сопроводив это фразой "*** я на вас!". Или Ольге
Глацких, директору Департамента молодежной политики, которая встрече со
студентами заявила, что "Государство не просило вас рожать", сообщает сайт "Комсомольская правда".