В Госдуме в первом чтении был принят проект, по которому чиновники-хамы будут дисквалифицированы или оштрафованы за нецензурные высказывания. Авторами законопроекта выступили вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Они считают, что с человека, заступившего на пост госслужащего, должен быть особый спрос.

В Госдуме в первом чтении был принят проект, по которому чиновники-хамы будут дисквалифицированы или оштрафованы за нецензурные высказывания. Авторами законопроекта выступили вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Они считают, что с человека, заступившего на пост госслужащего, должен быть особый спрос.По имеющимся данным, за хамство и недопустимое поведение госслужащихбудут отстранять от работы на срок до года, а при повторении инцидента, срок увеличитсявдвое. Также законопроект предполагает административную ответственность иштрафы в размере от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.Окончательного варианта законопроекта еще нет, потому чтопланируется ряд важных уточнений. Одним из них является регулирование поведениячиновников не только во время работы, а также после окончания рабочего дня.Нужно дать четкое определение слову оскорбление. По кодексуоб административных правонарушениях, оскорбление – "унижение чести идостоинства, выраженное в неприличной форме". Проще говоря, матом. К даннойфразе планируется добавить "и иные унизительные формы оскорблений"."Ряд коллег полагают, что надо уточнить формулировки и составитьзакрытый перечень форм оскорбления. Закрытый – не значит не общедоступный", -уточнил один из авторов законопроекта Александр Хинштейн. Это означает, чтопополнение данного списка после его принятия не рассматривается.8 Июл 2020 в 12:37 PDTНа данный момент сложно сказать, будет ли выписан штраф,например, директору водоканала из Ярославской области Игорю Кузнецову, которыйплюнул в лицо старосте дома, сопроводив это фразой "*** я на вас!". Или ОльгеГлацких, директору Департамента молодежной политики, которая встрече состудентами заявила, что "Государство не просило вас рожать", сообщает сайт "Комсомольская правда".