Жители России заметно увеличили запасы валюты во время пандемии, следует из исследования ЦБ РФ. В апреле чистый спрос на наличную валюту по сравнению с мартом вырос в 1,8 раза – до 2 миллиардов долларов. А в марте перед пандемией спрос вырос 2,6 раза.

Жители России заметно увеличили запасы валюты во время пандемии, следует из исследования ЦБ РФ. В апреле чистый спрос на наличную валюту по сравнению с мартом вырос в 1,8 раза – до 2 миллиардов долларов. А в марте перед пандемией спрос вырос 2,6 раза.В апреле в России чаще покупали наличную европейскую валюту. "Чистый спрос на доллары США увеличился на 57%, на европейскую валюту — в 8,7 раза", – отмечает ЦБ. А в марте было наоборот – россияне чаще покупали доллары.Количество операций по покупке наличной валюты по сравнению с мартом снизилось на 56%. Средний размер сделки по покупке вырос на 35% и составил 2,083 тысячи доллара.В марте чистый спрос населения на наличную иностранную валюту по сравнению с февралем вырос в 2,6 раза и составил 1,1 миллиарда долларов. При этом рост чистого спроса был обеспечен значительным ростом – в 6,5 раза – спроса на доллары США, в то время как на европейскую валюту спрос сократился на 84%.Курс доллара начал быстро расти в России с 6 марта 2020 года после того, как цены на нефть упали в 2 раза, и в середине марта стоимость доллара превышала историческую отметку 80 рублей, евро – 90 рублей, но к началу июня рубль укрепился до докризисного уровня: евро подешевело до 76 рублей, доллар – 68 рублей. На торгах Московской биржи 8 июля, сегодня, за доллар дают 71,15 рублей, евро – 80,3 рубля, согласно данным торгов к 14:00 мск.