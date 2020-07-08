После пожаров в больницах Москвы и Петербурга, где во время пандемии коронавируса были установлены аппараты ИВЛ Авента-М, Росздравнадзор провел свою проверку. Там сообщили, что связи с произошедшими возгораниями не установлено.

После пожаров в больницах Москвы и Петербурга, где во время пандемии коронавируса были установлены аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких) "Авента-М", Росздравнадзор провел свою проверку.Ранее в МЧС заявили, что наиболее вероятными источниками огня стали аппараты ИВЛ.В пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что что во время проверки аппарата ИВЛ "Авента-М" Уральского приборостроительного завода (такие были установлены в больницах, где произошли пожары) были "выявлены нарушения производственных процессов, а также несоответствие медицинского изделия (...) эксплуатационной и технической документации".Вместе с тем, при проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности аппаратов ИВЛ "Авента-М" прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями не установлено, заверили в Росздравнадзоре.Пожар в 50-й больнице в Москве произошел 9 мая. В нем погибла пожилая женщина. Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге случился 12 мая. Он унес шесть жизней.На следующий день, 13 мая, Росздравнадзор сообщил о приостановлении обращения на территории России аппаратов ИВЛ "Авента-М", которые были произведены после 1 апреля этого года.