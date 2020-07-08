Российский теннисист Андрей Рублев одержал стартовую победу на выставочном турнире в австрийском Кицбюэле. Россиянин взял верх над Яном-Леннардом Штруффом из Германии. Итоговый счет – 3:6, 6:4, 15:13 в пользу Рублева.

Российский теннисист Андрей Рублев одержал стартовую победу на выставочном турнире в австрийском Кицбюэле. Россиянин взял верх над Яном-Леннардом Штруффом из Германии. Итоговый счет – 3:6, 6:4, 15:13 в пользу Рублева.Теннисисты провели на корте 1 час 26 минут. Следующим соперником Рублева, который находился на самоизоляции после турнира Adria Tour в Хорватии, станет представитель Австрии Доминик Тим.Еще один россиянин Карен Хачанов уступил испанскому теннисисту Роберто Баутисте-Агуту. Соперники провели на корте 1 час 20 минут. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу испанца.