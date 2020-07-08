Руководство региона проверило, как в торговых центрах соблюдают санитарные нормы. В рейде приняли участие также специалисты Роспотребнадзора и полицейские. Напомним, открыли крупные

Руководство региона проверило, как в торговых центрах соблюдают санитарные нормы. В рейде приняли участие также специалисты Роспотребнадзора и полицейские. Напомним, открыли крупные торговые центры 6 июля. Это было сделано при условии соблюдения всех эпидемиологических норм и правил. «Губернаторская» проверка осмотрела торговый комплекс на Пекинке. Как отмечает пресс-служба Белого дома, инспектирующие обращали внимание на разделение потоков