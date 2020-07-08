Рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский экстренно приземлился в Южно-Сахалинске. На борту находилось 28 пассажиров и семь членов экипажа. Продолжить полет они смогут на другом авиалайнере.

Рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский экстренно приземлился в Южно-Сахалинске. На борту находилось 28 пассажиров и семь членов экипажа. Продолжить полет они смогут на другом авиалайнере. Об этом информирует "Вести Приморье", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Экстренную посадку совершил Airbus-319 авиакомпании "Аврора", уточнили в пресс-центре АО "Аэропорт Южно-Сахалинск". В авиакомпании "Аврора" вынужденную посадку оправдали техническими причинами. Решение об экстренной посадке принял командир корабля. Борт благополучно приземлился на запасном аэродроме Сахалина.В пресс-службе компании "Аврора" сообщили, что сейчас для пассажиров готовят резервный борт, они ожидают его в накопителе. В ближайшее время самолет сможет вылететь в Петропавлоск-Камчатский.