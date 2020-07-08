Очередное мероприятие из серии Galaxy Unpacked, на которых Samsung анонсиирует свои новые флагманские смартфоны и другие высокотехнологичные устройства, пройдет 5 августа. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейской компании.

Очередное мероприятие из серии Galaxy Unpacked, на которых Samsung анонсиирует свои новые флагманские смартфоны и другие высокотехнологичные устройства, пройдет 5 августа. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейской компании.Мероприятие будет "виртуальным" и позволит зрителям "исследовать экосистему наших новейших устройств Galaxy, созданных, чтобы расширить ваши возможности". Трансляция будет вестись на информационном сайте Samsung Newsroom и Samsung.com, а начнется в 17:00 по московскому времени.В анонсирующем презентацию ролике-тизере изображено цифровое перо S-Pen медного цвета с матовой поверхностью. Ранее смартфонов в таком цвете Samsung не выпускала, однако недавно на российском сайте компании обнаружили изображения еще не анонсированного аппарата как раз такого оттенка. Предположительно, это Galaxy Note20 Ultra.На днях в сеть попали и "живые" фото устройства. На них изображен еще не анонсированный Galaxy Note черного цвета с обычной, глянцевой поверхностью. Дизайн устройства отличается от прошлогоднего Galaxy Note10 только формой и размерами "фотовыступа" на задней панели, а также чуть более узкими рамками вокруг экрана.