МИД Чехии и Минобороны Чехии отказались комментировать сообщения о предполагаемой работе советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова на чешские спецслужбы. В Службе безопасности и информации Чехии также нет данных о деле Сафронова.

МИД Чехии отказался комментировать сообщения о предполагаемой работе советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова на чешские спецслужбы. "У нас нет комментариев на этот счет", – сказала "Интерфаксу" официальный представитель МИД Чехии Зузана Штихова, добавив, что все вопросы следует адресовать в спецслужбы страны.В Минобороны Чехии не стали комментировать арест Сафронова. "Министерство обороны в данный момент не будет дело каким-либо образом комментировать", – заявила РИА Новости глава пресс-службы ведомства Яна Цехмайстерова.В Службе безопасности и информации Чехии также нет данных о деле Сафронова.Накануне утром Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ. Он подозревается в государственной измене (статья 275 УК РФ). По данным следствия, Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой. В 2017 году он передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями ВС РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США.Свою вину Сафронов отрицает и настаивает, что уголовное дело связано с его журналисткой деятельностью. Его адвокат Иван Павлов рассказал, что в уголовном деле Сафронова нет доказательств, обосновывающих его вину. По его словам, это отличает дело от других подобных дел.Дело прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что до начала суда писать мнение о несостоятельности тех или иных обвинений – непрофессионально.В Роскосмосе Сафронов работал с мая этого года. Ранее был журналистом, работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализировался на теме оборонно-промышленного комплекса.