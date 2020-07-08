В российских школах, лицеях и гимназиях могут появиться уроки, обучающие семейным ценностям. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

В российских школах, лицеях и гимназиях могут появиться уроки, обучающие семейным ценностям. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.По словам омбудсмена, молодые люди вступают в брак, но далеко не всем удается его сохранить. Кузнецова считает, что школа должна прийти на помощь, то есть с детства закладывать в детях уважение к семейным ценностям. Государственный деятель обратила внимание на то, что поспособствует данной инициативе и законопроект о воспитании, внесенный президентом.Анна Кузнецова привела данные, согласно которым только в 2019 году на 900 тысяч браков пришлось около 600 тысяч разводов. Детский омбудсмен отметила, что такова тенденция на протяжении последних трех лет. Кузнецова считает, что уже с ранних лет людям нужно прививать школьникам семейные ценности, формировать моду на большую сплоченную семью. Кроме того, необходимо использовать все ресурсы, которые предусмотрены поправками в Конституции.Уполномоченный по правам ребенка обратила внимание на то, что для улучшения положения российских семей необходим комплексный подход. В первую очередь речь идет о повышении благополучия семей. Затем стоит уделить внимание улучшению престижа ячейки общества, демонстрировать подрастающему поколению положительные примеры современных семей страны, сообщает РИА Новости.8 июля в России отмечается День любви, семьи и верности. На Руси покровителями брака считались святые Петр и Феврония Муромские.Ранее россияне рассказали, какие литературные пары им нравятся больше всего. Фаворитами оказались булгаковские Мастер и Маргарита.