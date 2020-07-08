Скандально известный бизнесмен Сергей Полонский недолго оставался без внимания. Неизвестно, на что он рассчитывал, приехав накануне в башню Федерация, к строительству которой имел непосредственное отношение. Но там его ждали. Ждавший назвал себя обманутым дольщиком. И началось. Сегодня продолжилось.

Скандально известный бизнесмен Сергей Полонский недолго оставался без внимания. Неизвестно, на что он рассчитывал, приехав накануне в башню "Федерация", к строительству которой имел непосредственное отношение. Но там его ждали. Ждавший назвал себя обманутым дольщиком. И началось. Сегодня продолжилось.Он вернулся. Самый экстравагантный, самый эпатажный, самый необузданный российский бизнесмен. Сергей Полонский начал сразу с драки. И сразу со всеми – с полицией, охраной башни "Федерация" и некстати подвернувшимся обманутым дольщиком."Никуда они не денутся, и я заберу то, что принадлежит мне. Я имею в виду тех людей, которые принимали участие в захвате и уничтожении компании, которые украли 4,5 миллиарда!" – заявил онВсё неслучайно произошло именно здесь. 15 лет назад один из богатейших бизнесменов России Сергей Полонский торжественно заливал первый куб бетона в основание одного из самых больших небоскребов Европы, высотой 374 метра. Увы, сегодня здесь банкроту Сергею Полонскому практически ничего не принадлежит – все его фирмы и недвижимость ушли за долги.Самый амбициозный проект по иронии судьбы стал проклятием для бизнесмена. Сначала был грандиозный пожар, потом – кризис 2008-го. Полонский наделал долгов и свернул строительство не только башни "Федерация", но также жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера".Он был обвинен в хищении у дольщиков более чем двух с половиной миллиардов рублей и бежал в королевство Камбоджа – и тут у кхмеров кончилась спокойная жизнь.В юго-восточной Азии Полонский делал все, что положено делать пирату – нагишом захватывал шхуны, дрался с моряками и полицией и поднимал бунты в тюрьме, за что и был экстрадирован на родину, от греха подальше. Суд в России признал его виновным в преступлении, но освободил из-под стражи за истечением срока давности.Теперь бизнесмен утверждает, что вчера направлялся в башню "Федерация" всего лишь для того, чтобы посидеть в ресторане с друзьями."Вместо того чтобы встретить меня и, мягко говоря, угостить, накрыть поляну и сказать наконец-то ты к нам приехал, вот таким образом поступили сотрудники башни "Федерация", – возмущается Полонский."Господин Полонский, верните мне мои деньги! – Какая квартира у вас?! – Куда мне позвонить? – В полицию позвоните! – В полицию я написал заявление. – Напишите еще раз!"Неизвестно, был ли действительно этот человек обманутыми дольщиком и как он оказался в башне "Федерация", но с этого и началась потасовка, в ходе которой охрана здания пыталась выпихнуть Полонского, Полонский пытался достать обидчиков внушительным кулаком, а полиция с Росгвардией пытались унять всех.Полонский уже успел предъявить ультиматум, потребовав от всех арендаторов съехать из башни "Федерация" в течение недели. Он вернулся и скучно точно не будет.