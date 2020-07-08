Два матча с участием лидеров чемпионата Италии по футболу в Серии А прошли накануне вечером и в обоих фавориты вынуждены были уступить. Но если Ювентус в гостях проиграл именитому Милану (2:4), то римский Лацио почти сенсационно уступил скромному Лечче – 1:2.

Два матча с участием лидеров чемпионата Италии по футболу в Серии "А" прошли накануне вечером и в обоих фавориты вынуждены были уступить. Но если "Ювентус" в гостях проиграл именитому "Милану" (2:4), то римский "Лацио" почти сенсационно уступил скромному "Лечче" – 1:2.Матч в Милане стал настоящим голевым пиршеством, в котором хозяева выглядели большими гурманами. И это при том, что "Юве" не только открыл счет, но и вел 2:0 после точных ударов Рабьо и Криштиану Роналду. Но на последнюю треть матча хозяева проснулись и забили четыре мяча – отличились Ибрагимович (с пенальти), Кессиэ, Рафаэл Леау и Ребич.В игре "Лечче" – "Лацио" все было несколько проще, хотя и здесь гости и "бумажные фавориты" забили первыми – отличился Кайседо. Однако хозяева, которые борются за право остаться в высшем дивизионе, буквально пошли ва-банк и сумели переломить ход игры с Римом. Голы в составе "Лечче" на счету Эль-Бабакара и Лучони