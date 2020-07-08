В Предгорном районе Ставрополья загорелись два склада на заводе по розливу минеральной воды, площадь пожара превысила 2,8 тысячи квадратных метров. МЧС обнародовало кадры с места.

В Предгорном районе Ставрополья загорелись два склада на заводе по розливу минеральной воды, площадь пожара превысила 2,8 тысячи квадратных метров. МЧС обнародовало кадры с места.Огонь вспыхнул около 14:40 8 июля в станице Суворовской, где расположено производство компании "Октябрь А". Спасатели пролили склады с поддонами водой, так что угрозы распространения огня нет, однако они опасаются, что рухнет прогоревшая кровля.В результате ЧП никто не пострадал.