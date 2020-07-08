По факту смерти мальчика в смоленском селе возбуждено уголовное дело. ребенок утонул в металлическом резервуаре с водой. Емкость была не огорожена. Правоохранители в настоящее время устанавливают собственника цистерны, а также предстоит установить условия проживания и воспитания мальчика.

По факту смерти мальчика в смоленском селе возбуждено уголовное дело. Ребенок утонул в металлическом резервуаре с водой. Емкость была не огорожена. Правоохранители в настоящее время устанавливают собственника цистерны, а также им предстоит установить условия проживания и воспитания мальчика.Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в отделение МВД накануне, 6 июля. В Дорогобужском районе сельские дети играли в прятки. Один из ребят упал в открытый резервуар с водой, вкопанный в землю. Мальчик не смог выбраться самостоятельно и утонул. В ходе осмотра места полицейские установили, что довольно большая емкость с водой не была огорожена. Как передает ГТРК "Смоленск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", сейчас устанавливаются лица, которые допустили опасную оплошность. Социальные службы займутся семьей для выяснения условий проживания мальчика.