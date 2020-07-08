Имя телеведущей Ксении Собчак вновь мелькает в новостных заголовках. На этот раз звезда угодила в скандальную историю прямо в центре россияской столице.

Имя телеведущей Ксении Собчак вновь мелькает в новостных заголовках. На этот раз звезда угодила в скандальную историю прямо в центре россияской столице.Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ на Лубянке. На появившихся в Сети кадрах видно, как знаменитость ведут под руки сотрудники правоохранительных органов.В момент случившегося на журналистке была надета футболка с надписью "Свободу Ивану Сафронову". Некоторые предположили, что Собчак задержали за участие в пикете.Позже появилась достоверная информация о происходящем. Ксения Собчак разместила в своем телеграм-канале эмоциональный пост, сопровождающийся нецензурной бранью. Знаменитость поведала, что пришла на Лубянку, чтобы записать фрагмент для своей программы "ОсторожноНовости", которая выходит на "Ютубе".7 Июл 2020 в 11:02 PDTСтоит отметить, что в Сети есть видео, свидетельствующее о том, что Собчак общалась с прессой о советнике главы "Роскосмоса" Иване Сафронове. Ведущая заявляла, что знает его как порядочного человека.Ранее сообщалось, что преподаватель русского языка на своем ютуб-канале проанализировала разговорные ошибки Ксении Собчак. Выяснилось, что теледива часто путает слова "одеть" и "надеть".