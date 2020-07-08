В США новый книжный скандал. Обсуждают мемуары племянницы американского президента. Мэри Трамп дала воспоминаниям громкое название – Как моя семья создала самого опасного человека в мире.

В США новый книжный скандал. Обсуждают мемуары племянницы американского президента. Мэри Трамп дала воспоминаниям громкое название – "Как моя семья создала самого опасного человека в мире".В прессе уже появились отрывки. Сказано, что домашние задания за Дональда Трампа якобы часто выполняла его сестра Мэри Энн. Дальше – больше.Автор называет 45-го президента США "социопатом, гордыня и невежество которого угрожают целой стране". Пикантность мемуарам придает и тот факт, что автор по образованию клинический психолог, и рекомендует тестировать политика, признавая, впрочем, что сам он на это не согласится.Сам Трамп пока не комментировал откровения племянницы, но его пресс-секретарь назвала книгу "собранием лжи", сообщает "Россия 24".Воспоминания племянницы президента США появятся в продаже 14 июля.