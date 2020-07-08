Патруль МЧС вышел на Содышку. Госинспекторы по маломерным судам провели рейд на одном из самых популярных водоёмов Владимира. В жаркий день желающих прокатиться на лодках достаточно.

Патруль МЧС вышел на Содышку. Госинспекторы по маломерным судам провели рейд на одном из самых популярных водоёмов Владимира. В жаркий день желающих прокатиться на лодках достаточно. Нарушителей долго ждать не пришлось. Часто отдыхающие выходят на воду без спасжилетов и документов. Без документов и без спасательных жилетов. И без прав соответственно? И без прав.