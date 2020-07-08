Решение Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения критикуют даже сторонники американского президента.

Решение Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения критикуют даже сторонники американского президента.Накануне глава Белого дома направил в Конгресс официальное уведомление. Ранее Трамп обвинял ВОЗ в нежелании проводить реформы, и даже озвучивал конспирологическую теорию, что организация якобы находится под контролем Китая, передает "Россия 24".В самой ВОЗ подтверждают: США уже сообщили, что покинут организацию 6 июля 2021 года. Правда, это будет уже после выборов в Штатах.А главный соперник Трампа – Джо Байден заявил, что в случае своей победы первым делом восстановит членство США во Всемирной организации здравоохранения.