Известно, что правильная осанка – залог нашего здоровья. В эфире телеканала Россия 1 врач-реабилитолог Сергей Агапкин и телеведущий Михаил Полицеймако продемонстрировали очень простые упражнения, которые позволят спину сделать снова прямой.

Известно, что правильная осанка – залог нашего здоровья. Даже если вы уже довели себя до сутулости, есть шанс положение исправить.Для того, чтобы спина стала ровной, достаточно обычного стула и 10-15 минут в день.В эфире телеканала "Россия 1" врач-реабилитолог Сергей Агапкин и телеведущий Михаил Полицеймако продемонстрировали очень простые упражнения, которые позволят спину сделать снова прямой.Единственное условие: регулярность их повторения. Желательно эти упражнения делать по паре минут хотя бы 2-3 раза в день.