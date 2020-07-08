Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки Анастасии Ещенко, после совершения преступления принимал у себя гостей. В частности, у него был коллега – военный историк Олег Вербовой с учеником Константином Кононенко.

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки Анастасии Ещенко, после совершения преступления принимал у себя гостей. В частности, у него был коллега – военный историк Олег Вербовой с учеником Константином Кононенко.Вербовой рассказал, что во время его визита Соколов был спокоен, а дома у него было все как всегда."Вид у Соколова был усталый. Остальное все было, как обычно. Олег Валерьевич не был в состоянии алкогольного опьянения... Был спокойный, корректный, – цитирует Вербового "Интерфакс". – Ничего необычного в квартире мы не заметили".По его словам, гости выпили спиртного с хозяином, затем Кононенко задал Соколову несколько вопросов "на наполеоновские темы"."Костя подготовил к встрече военные вопросы, Олег содержательно отвечал, а я с интересом слушал", – отметил Вербовой.Также он рассказал, что ранее встречал дома у Соколова Анастасию Ещенко. По словам Вербового, девушка вела себя агрессивно и "командовала" Соколовым, с которым ее связывали романтические отношения.Между тем, стало известно, что Соколов, вероятно, пытался получить убежище во Франции. Об этом сообщила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы семьи убитой."Есть основания полагать, что подсудимый (…) планировал скрыться во Франции, осознавая последствия совершенного деяния", – сказала она.Дело в том, что Соколов был кавалером французского ордена Почетного легиона. Позже, однако, его лишили награды.Бакшеева попросила суд сделать запрос в посольство Франции в Москве, чтобы получить аудиозаписи разговоров Соколова с сотрудником дипмиссии. Этого сотрудника посольства предполагается вызвать в качестве запроса. Суд удовлетворил ходатайство адвоката.Ранее Бакшеева сообщала, что с номера Соколова в ноябре прошлого года были совершены два звонка в посольство Франции.По версии обвинения, в ночь на 8 ноября 63-летний Соколов поссорился с Ещенко на почве ревности. Предположительно, историк выстрелил в 24-летнюю аспирантку из обреза, а затем стал ее душить. Девушка скончалась. После этого Соколов попытался избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.Ранее сообщалось, что на почве ревности к жене Соколова Ещенко неоднократно оскорбляла историка и его семью. Эти данные в суде обнародовала прокурор.