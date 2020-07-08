Перебегавший дорогу в неположенном месте москвич скончался сам и стал причиной гибели сбившего его байкера. Мотоциклом, как уточняет РЕН ТВ, управлял 23-летний сын бывшего президента банка Открытие Рубен Аганбегян.

Перебегавший дорогу в неположенном месте москвич скончался сам и стал причиной гибели сбившего его байкера. Мотоциклом, как уточняет РЕН ТВ, управлял 23-летний сын бывшего президента банка "Открытие" Рубен Аганбегян.ДТП произошло около 23:30 4 июля в районе дома №9а по Комсомольскому проспекту. Попытка пешехода сократить путь вышла ему боком: двигавшийся на высокой скорости мотоциклист попросту не заметил в темноте "помеху". После столкновения, как сообщают очевидцы, BMW S1000 RR отбросило почти на 300 метров.Пешеход скончался на месте, Аганбегяна с переломом основания черепа и многочисленными травмами доставили в больницу, но спасти ему жизнь не удалось – спустя пару дней он скончался, не приходя в сознание.Рубен Аганбегян с 2017 года был президентом банка "Открытие", в настоящее время возглавляет группу компаний "Нацпроектстрой". "Открытие" после санации перешел под контроль Банка России, в минувшем июле Аганбегян и бывший основатель банка Вадим Беляев стали ответчиками по иску на 289,5 миллиарда рублей, которые были выделены на поддержание ликвидности в форме депозитов, а также на проведение докапитализации "ФК Открытие".