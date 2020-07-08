В Алтайском крае автомобиль такси сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в больницу, однако вскоре она скончалась от полученных травм. Инцидент попал на видео, снятое камерой наблюдения.

В Алтайском крае автомобиль с наклейками службы такси сбил 78-летнюю женщину непосредственно на пешеходном переходе.Пострадавшая шла по "зебре", и ее хорошо было видно, однако водитель легковушки, не меняя своей скорости, вылетел на пешеходный переход — тормозить машина начала лишь после столкновения.Сбитую женщину госпитализировали, однако вскоре, по информации издания "Наш Бийск", она скончалась от полученных травм.