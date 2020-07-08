Скомканный сезон мирового тенниса руководители АТР и WTA, тем не менее, надеются спасти хотя бы частично. Женская теннисная ассоциация опубликовала примерный список турниров на вторую часть календарного года. Предположительно, она начнется 3 августа состязаниями в Палермо и Чарлстоне.

Скомканный сезон мирового тенниса руководители АТР и WTA, тем не менее, надеются спасти хотя бы частично. Женская теннисная ассоциация опубликовала примерный список турниров на вторую часть календарного года. Предположительно, она начнется 3 августа состязаниями в Палермо и Чарлстоне.Почти сразу после этого стал известен предварительный список участниц турнира в Италии, на который заявилась российская чемпионка состязаний "Большого шлема" Светлана Кузнецова, а также три ее соотечественницы – Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина.