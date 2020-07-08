Совет директоров московского футбольного Спартака принял решение уволить Томаса Цорна с порта генерального директора клуба. Функционер покинет столичную команду седьмого июля.

Совет директоров московского футбольного "Спартака" принял решение уволить Томаса Цорна с порта генерального директора клуба. Функционер покинет столичную команду седьмого июля.33-летний Цорн работал в "Спартаке" с мая 2019 года, когда и был утвержден в качестве генерального директора команды. Как сообщает Чемпионат.Com, заменить управленца может Вадим Васильев, который с 2013 по 2019 год работал в "Монако" на должности вице-президента."Спартак" по итогам 26 туров российской премьер-лиги занимает седьмое место, набрав 32 очка при девяти победах, пяти ничьих и 12 поражениях. Отставание команды от зоны еврокубков составляет 11 очков.