Анонсированный на 11 июля чемпионский поединок ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC в полусреднем весе между Камару Усманом и Хорхе Масвидалем под угрозой срыва. Тренер претендента Майк Браун заразился коронавирусом. Это стало известно за три дня до турнира UFC 251.

Анонсированный на 11 июля чемпионский поединок ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC в полусреднем весе между Камару Усманом и Хорхе Масвидалем под угрозой срыва. Тренер претендента Майк Браун заразился коронавирусом. Это стало известно за три дня до турнира UFC 251.При этом информацию подтвердил сам Браун, отметив, что в целом он нормально себя чувствует, сообщает MMAJunkie. Положительный тест на коронавирус сдал еще один тренер из команды Масвидаля Габриэль де Оливейра. Сам Масвидаль уже прилетел в Абу-Даби, где помещен в карантин. Его тесты были отрицательными.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Масвидаль в чемпионском бою на UFC 251 заменил в срочном порядке Гилберта Берна, у которого также диагностировали коронавирус. Поединок Масвидаль – Усман должен пройти 11 июля на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.