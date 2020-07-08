Главный тренер санкт-петербургского Зенита Сергей Семак заявил, что клуб решил посвятить победу в чемпионате России всем медицинским работникам, которые борются за спасение зараженных коронавирусом людей.

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что клуб решил посвятить победу в чемпионате России всем медицинским работникам, которые борются за спасение зараженных коронавирусом людей."Мы посвящаем наше чемпионство всем врачам, медицинским работникам и волонтерам, которые не жалеют сил для спасения зараженных коронавирусом. Борьба за здоровье людей важнее борьбы на футбольном поле", – отметил Семак в видеообращении, размещенном на странице "сине-бело-голубых" в Twitter.Наша победа — это посвящение всем врачам и медицинским работникам, которые героически сражаются за здоровье людей. Все мы — одна большая команда чемпионов! #МыКоманда pic.twitter.com/X4w86PyJ6s— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 8, 2020Напомним, что 5 июля "Зенит" обыграл в гостях "Краснодар" со счетом 4:2 и досрочно стал чемпионом России.