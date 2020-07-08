Украинское правительство приняло решение о прекращении действия меморандума Украины с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. По мнению украинской стороны, отказ от этого меморандума от 2012 года, позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины.

Украинское правительство на своем заседании 8 июля приняло решение о прекращении действия меморандума Украины с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмомПо мнению украинской стороны, отказ от этого меморандума, который был подписан в июле 2012 года в Ялте, позволит создать "дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины", передает ТАСС.После 2018 года Киев вышел из ряда договоров, заключенных ранее с Россией или СНГ. Так, 1 апреля 2019 года прекратил своей действие Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией, а в рамках СНГ Украина отказалась от соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, межгосударственном обмене экономической информацией, о Совете руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ и о создании сети информационно-маркетинговых центров.Всего по данным, которые приводит украинский МИД, к настоящему времени из 453 соглашений, заключенных ранее между Москвой и Киевом, осталось около 300.