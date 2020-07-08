Знаменитый ямайский легкоатлет, многократный олимпийский чемпион Усэйн Болт показал фотографии своей новорожденной дочери. Мало того, в своем аккаунте одной из социальных сетей спринтер раскрыл имя малютки: Олимпия Лайтнинг Болт, – подписал бывший спортсмен снимок.

Знаменитый ямайский легкоатлет, многократный олимпийский чемпион Усэйн Болт показал фотографии своей новорожденной дочери. Мало того, в своем аккаунте одной из социальных сетей спринтер раскрыл имя малютки: "Олимпия Лайтнинг Болт", – подписал бывший спортсмен снимок.Как уже сообщали Весьти.Ru, Болт впервые стал отцом 19 мая. День 7 июля для опубликования имени новорожденной дочери выбран не случайно: Усэйн сообщил миру имя дочери в день рождения ее матери – Кази Беннетт. 7 июля ей исполнилось 30 лет.Girl Dad #OlympiaLightningBolt pic.twitter.com/LLlQMAaTvH— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) July 7, 2020