В Александрове из-за пожара эвакуировали 7 человек. ЧП произошло днём 7 июля на улице Первомайской. Под лестницей в подъезде многоквартирного жилого дома загорелась детская коляска. Площадь

В Александрове из-за пожара эвакуировали 7 человек. ЧП произошло днём 7 июля на улице Первомайской. Под лестницей в подъезде многоквартирного жилого дома загорелась детская коляска. Площадь пожара 1 квадратный метр. Дверь в подъезд была открыта и возгорание увидели очевидцы с улицы. Они же и вызвали пожарных. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области: Пожарные, из-за задымления