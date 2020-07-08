Он возник из-за детской коляски

Днём 7 июля в городе Александрове случился пожар в многоквартирном доме на улице Первомайской. Из-за сильного задымления пожарные эвакуировали из здания семь человек.По информации пресс-службы МЧС России по Владимирской области, на площади 1 кв.м горела детская коляска, оставленная в подъезде. Но из-за сильного задымления пришлось эвакуировать всех.К счастью, дым заметили люди с улицы, они же и вызвали пожарных.