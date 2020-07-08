Комитет нижней палаты по контролю и регламенту подготовит обзор по всем поручениям главы государства, не выполненным в срок. С таким поручением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Комитет нижней палаты по контролю и регламенту подготовит обзор по всем поручениям главы государства, не выполненным в срок. С таким поручением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.С ситуацией невыполнения поручений приходится сталкиваться из раза в раз, посетовал председатель нижней палаты. "Было поручение президента 2016 года, выполняем в каком? В 2020 году", – пояснил он.Спикер Госдумы привел в пример поправку по экологическим вопросам, которая пролежала без движения 2,5 года.Он поручил думскому комитету по контролю и регламенту подготовить обзор по всем поручениям главы государства, которые не выполнены в срок. Это обязывает строить по-другому работу и Думы, и правительства, подчеркнул Володин. Коллеги-парламентарии поддержали его предложение.Спикер считает, что такие вопросы должны быть ключевыми в ходе отчетов министров на правительственных часах. "Нам будет крайне важно посмотреть, это, кстати, один из показателей в том числе эффективности министерств, как они отрабатывают поручения", – добавил председатель нижней палаты.Напомним, что 22 июля в Госдуме запланирован ежегодный отчет правительства. С докладом перед парламентариями выступит премьер-министр России Михаил Мишустин.