Мужчине предъявлено обвинение в совершении трех преступлений.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора).В августе прошлого года сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» на одной из улиц районного центра был остановлен автомобиль «ВАЗ-2107» под управлением 41-летнего местного жителя. По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что ранее мужчина подвергался административному наказанию за нетрезвую езду и был лишен права управления транспортным средством.Продолжая противоправную деятельность, через несколько дней злоумышленник позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о заложенном взрывном устройстве в одном из жилых помещений. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции, которые выяснили, что факт не соответствует действительности, а в полицию поступило ложное сообщение.В ходе следствия также было установлено, что решением суда в отношении обвиняемого был установлен административный надзор и соответствующие ограничения, которые он неоднократно нарушал.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.