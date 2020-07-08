08.07.2020

2020-07-08 13:55:03

В Камешкове люди продолжают жить в аварийном доме

С каждым днем жить в аварийном доме на улице Ногина в Камешкове становится все сложнее - проблемы с канализацией и отоплением, половина квартир разрушены. Но заниматься бедами жильцов никто не торопится.

Опустевшие квартиры мародеры разобрали по бревнам, в прямом смысле слова. Вскрыли полы, вынесли некоторую мебель, забрали все, что плохо лежит. Это полбеды, в заброшенные квартиры постоянно приходят подростки, громят то, что осталось, балуются спичками. Так не далеко и до пожара, рассказывают оставшиеся жильцы дома. Но сейчас их больше всего беспокоят срезанные трубы отопления, как пережить зиму они не знают.

Марина Жданова, владелица квартиры в доме №2 по ул. Ногина: «Сейчас придет зима, вода замерзнет. Как они тут будут жить, куда деваться? Во втрое общежитие, которое им предложили? А там такой же бомжатник, там тоже самое. Они делают вид, что подключают отопление. Но там живет какой контингент».

Нежилые квартиры, выбитые окна, а за стеной - маленькие дети. Дом № 2 по улице Ногина в Камешкове уже пять лет назад признали аварийным, но расселять его начали только прошлой зимой. Причем частично - жильцы съехали только из половины квартир. На компенсации остальным денег не хватило. Квартира Людмилы Парамоновой осталась единственной жилой в подъезде. Жить в ней невозможно, пришлось переехать в съемную, говорит женщина.

Людмила Парамонова, владелица квартиры в доме №2 по ул. Ногина: «Я тянула до февраля. Я не могу из дома никуда уйти, у меня квартиру через день вскрывали. Мне пришлось съехать на квартиру. Я осталась одна в подъезде. Я боялась в подъезд заходить - по башке кто-нибудь даст. Меня наверное убили бы уже давно. На старости лет без жилья, без всего, без угла. Здесь вот видите, что с квартирой. Я через неделю пришла - здесь уже все разбомблено».

Таких домов на улице было несколько: одни снесли под строительство новой школы, другие сгорели. Этот остался последним. Его тоже расселят, но когда? От комментариев в администрации района отказались. Потребовали запрос. «Вести» отправили такой запрос 7 июля. Теперь вместе с жителями дома ждем официального ответа от администрации. Закон предписывает дать его в течение недели.

Екатерина Таманова. Александр Чернышев

«Вести-Владимир»