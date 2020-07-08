Россия отправит в Казахстан гуманитарную помощь – медикаменты для борьбы с коронавирусом. Об этом в интервью каналу Россия 24 сообщил замминистра здравоохранения Олег Гриднев.

Россия отправит в Казахстан гуманитарную помощь – медикаменты для борьбы с коронавирусом. Об этом в интервью каналу "Россия 24" сообщил замминистра здравоохранения Олег Гриднев.Он возглавил группу российских врачей, которые прибыли в Нур-Султан на помощь местным медикам. Они уже начали работу."Ситуация достаточно напряженная, но вполне управляемая, – заявил Олег Гриднев. – Мы действительно увидели повторный всплеск заболеваемости; увеличилось количество госпитализированных, и достаточно тяжелых. Поэтому наши медики влились в дружную бригаду казахских медиков: реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи. Мы сейчас ведем активную работу".