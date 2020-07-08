Из-за пандемии коронавируса улететь за границу нельзя, поэтому россияне массово отправились отдыхать в Крым. Однако огромный наплыв туристов спровоцирует дорожный затор.

Из-за пандемии коронавируса улететь за границу нельзя, поэтому россияне массово отправились отдыхать в Крым. Однако огромный наплыв туристов спровоцирует дорожный затор.Эксперт в курортной отрасли Людмила Бабий заявила. что в Крыму произойдет транспортный коллапс, если в ближайшее время поток туристов, которые предпочли добираться до полуострова на личном транспорте, не прекратится.Она отметила, что уже сейчас невозможно купить билет в Крым, поскольку поезда едут заполненными. По ее мнению, туристов на полуострове не просто много, а очень много. "Полуостров, в отличие от прошлых лет, вошел в высокий курортный сезон с первого дня", – сказала Бабий.Напомним, туристический сезон стартовал в России с 1 июля. 67 регионов страны ждут отдыхающих. Но 90% людей предпочитают курорты Республики Крым и Краснодарского края. Эксперты отмечают, что такого спроса на поездки в эти регионы не было никогда. Обычно жители страны посещали и другие не менее живописные места России.Несколько дней назад Владимир Путин высказался о закрытых границах для жителей страны. Президент отметил, что ничего конкретно по этому поводу сказать невозможно, поскольку страны "между собой пока разобраться не могут".