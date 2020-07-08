Бланк водительского удостоверения будет дополнен надписями PERMIS DE CONDUIRE и DRIVING LICENCE.

МВД разработало проект приказа, который предусматривает некоторые изменения в регистрации автомототранспортных средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства."В частности, проектом предусматривается дополнение бланка водительского удостоверения надписями "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", - говорится в сообщении.В документе также уточняется перечень сведений, которые необходимо внести в форму паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации транспортного средства, а также в образец водительского удостоверения. В частности, в свидетельстве о регистрации транспортного средства должны быть указаны данные о мощности его двигателя, а для транспортных средств, которые стоят на учете на ограниченный срок, - сведения о сроке государственной регистрации. Меняется и инструкция о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов.В МВД также отметили, что документ дополняет требования к ПТС, которые вступают в силу с 1 ноября 2020 года, порядком оформления паспорта вместо утраченного в отношении транспортного средства, которое ранее не состояло на государственном учете.