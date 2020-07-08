Начальник Морского спасательно-координационного центра Владивосток Николай Пирожков сообщил, что в районе острова Русский затонул рыболовный мотобот Атлант 2. Экипаж в составе четырех человек спасен.

Начальник Морского спасательно-координационного центра Владивосток Николай Пирожков сообщил, что в районе острова Русский затонул рыболовный мотобот "Атлант 2". Экипаж в составе четырех человек спасен.По предварительной информации, судно затонуло из-за водотечности корпуса.Представитель ООО "Атлант", которому принадлежит затонувшее судно, рассказал ТАСС, что на месте происшествия разлива топлива нет. В ближайшее время будет организован поиск затонувшего мотобота, его осмотр, после чего будет принято решение о возможности его подъема из воды."Атлант 2" вел промысел кукумарии по выделенным квотам.