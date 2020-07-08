В Сербии протестующие ворвались в здание парламента. Это произошло после заявления президента Александра Вучича о возможном повторном карантине из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

В Сербии протестующие ворвались в здание парламента. Это произошло после заявления президента Александра Вучича о возможном повторном карантине из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.Со среды в стране запрещено собираться группами более чем по пять человек. А с 10 июля в Сербии, скорее всего, снова введут комендантский час. Жителей это не устраивает.Нарушителей порядка из здания парламента Сербии уже вывели силами полиции, однако снаружи остаются сотни протестующих, передает телеканал "Россия 24".