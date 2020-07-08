С ЕГЭ по русскому языку в Севастополе удалили одного ученика. У него был с собой мобильный телефон. В итоге, выпускника вывели из экзаменационной аудитории, его работа аннулирована.

С ЕГЭ по русскому языку в Севастополе удалили одного ученика. У него был с собой мобильный телефон. В итоге, выпускника вывели из экзаменационной аудитории, его работа аннулирована. Об этом сообщает "33Live.RuСевастополь", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1".По правилам единого государственного экзамена за такое нарушение школьник не имеет право на пересдачу в этом году. Руководитель центра информатизации и оценки качества образования Евгений Рагоньян напомнил, что в 2019 году на полуострове было два выпускника, которые нарушили правила проведение итогового экзамена.Напомним, в Севастополе ЕГЭ по русскому языку сдавали более 2,4 тысяч учеников. Предмет оказался самым востребованным среди выпускников школ. Условия сдачи экзаменов в этом году из-за пандемии изменены. Школьникам измеряют температуру, после чего их провожают в аудитории, где уже ждут педагоги. Экзаменуемых размещают по восемь человек в классе. Кроме учителей за ходом экзамена следят видеокамеры и общественные наблюдатели: студенты-волонтеры и родители учеников других классов.