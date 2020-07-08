Его тело тем же вечером извлекли спасатели

Вечером 7 июля на водохранилище Содышка в городе Владимире утонул 42-летний мужчина. По предварительной информации МЧС России по Владимирской области, он пошёл купаться пьяным.Мужчина выпивал на берегу Содышки в компании друзей. Выпив, он решил искупаться и утонул. Спасатели МЧС тем же вечером извлекли его тело из воды.По данным регионального МЧС, в 2020 году на водоёмах области утонуло уже 9 человек, включая двух детей. Это на две смерти больше, чем за тот же период в прошлом году.