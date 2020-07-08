Вечером 7 июля рядом с сельской свалкой в селе Картавож Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа было обнаружено тело двухлетней девочки, передает . Ребенок пропал во врем ..

Вечером 7 июля рядом с сельской свалкой в селе Картавож Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа было обнаружено тело двухлетней девочки, передает . Ребенок пропал во врем прогулки во дворе частного дома. Поисками занимались порядка 60 человек. Сейчас на месте страшной находки работают правоохранительные органы.