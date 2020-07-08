В Южной Корее взрывная популярность электрокаров Tesla. На них дают субсидии, а местные звезды обеспечивают дополнительную рекламу, разъезжая на электрокарах компании Илона Маска.

В Южной Корее резко вырос спрос на электромобили Tesla, особенно среди зажиточных техногиков.Американский производитель электромобилей отмечает лучший месяц продаж в Южной Корее. Пандемия коронавируса подкосила продажи в апреле и мае, но в июне было реализовано уже 2 827 автомобилей. Model 3 стала вторым по популярности импортным автомобилем в стране после Mercedes E-Class, опередив BMW 5 и Audi A6.Hyundai Motor Co, доминирующий автопроизводитель в Южной Корее, напротив, снизил продажи своего Kona EV на 31% в июне до 2513 автомобилей.Еще от 4000 до 5000 южнокорейских потребителей оформили предзаказ на Model 3, хотя большинству из них, возможно, придется ждать доставку до сентября, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.Растущая популярность электромобилей компании Илона Маска среди состоятельных корейцев является лишь одной из причин взрывной популярности электрокаров. Щедрые субсидии Южной Кореи в размере 12,43 млн вон (10 380 долларов) на Model 3, безусловно, помогли продажам, в результате чего цена автомобиля снизилась до менее чем 40 000 долларов.В социальных сетях южнокорейские поклонники Tesla пристально следят за маршрутами кораблей, доставляющих автомобили в Азию. Дошло до того, что в барах страны модным коктейлем стала смесь пива марки Terra и традиционного корейского ликера соджу. Вместе их названия произносятся по-корейски как "Тесла".Кроме того, компании Илона Маска сделал бесплатную рекламу популярный корейский актер Ю А-ин (Yoo Ah-in), который на своем кроссовере Tesla Model X ездил за покупками на корейском реалити-шоу. Это привело к всплеску заказов на автомобиль, сообщают информаторы агентства.Некоторые корейские владельцы электкрокара от Tesla отметили, что купили авто по практическим соображениям, чтобы избежать поездок в общественном транспорте во время пандемии.